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﻿《逆緣》拉大隊BBQ 陳家樂自彈自唱冧粉絲

2018-06-26 列印
■陳家樂與林夏薇於聚會中獻唱。
■陳家樂等《逆緣》台前幕後與200名粉絲暢聚。
■陳家樂和女粉絲夾氣球玩遊戲。
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  陳家樂、林夏薇憑無線劇《逆緣》人氣急升，兩人前日在小欖舉行燒烤大會，與近200名粉絲和該劇台前幕後開心歡聚。家樂和林夏薇到場後，即分隊與粉絲玩遊戲，他們要用身體不同部位與粉絲夾氣球，然後鬥快來回走，最終由穿着四吋高踭鞋嘅林夏薇一隊跑贏！

  除了跟粉絲玩遊戲，家樂更帶同結他和林夏薇自彈自唱，不過她卻大爆與家樂透過視像夾歌的趣事，笑稱起初不時被家樂稱慢了一拍入歌，但最後發現原來是他的電話有問題！家樂隨後演唱師兄謝霆鋒的歌曲《別來無恙》，他表示：「呢兩、三年都冇練（彈結他），所以今次都有啲緊張。」另外，粉絲還送上蛋糕，為本周六（30日）踏入31歲的林夏薇預祝生日，並全場大合唱生日歌呢！
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