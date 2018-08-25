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丁子朗攞彩認小「器」 ﻿森美﻿﻿被封做「大」哥﻿

2018-08-25 列印
■森美等開香檳慶祝節目最高收視達25.2點。
■丁子朗（左）和森美全裸上陣。網上圖片
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　　森美和丁子朗在節目中全裸泡澡堂成網民熱話，阮小儀嘲笑森美遮掩下身的「禁」字細過丁子朗，森美昨力言只是自己「企得後一啲」！

　　森美、丁子朗、麥美恩及吳若希，昨日齊出席無線節目《森美旅行團》收視祝捷會。森美笑稱要為跟子朗全裸泡澡堂一幕平反，他說︰「（當時）我企得後一啲，係視覺效果，應該跟Size！」談到究竟誰較大？該幕攞晒彩的子朗竟說：「大哥是偉大的！我小『器』，依然發育中。」

　　森美亦揶揄麥美恩穿虎紋「面堅尼」老少咸宜，大獲好「平」，而不失可愛。麥美恩就笑說︰「要好平身材先可以穿，太玲瓏浮凸只會望到隻老虎。」吳若希亦幫口，力言見證過麥美恩的好身材！

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