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琦琦設計腕錶大賣

2018-08-25 列印
■William(左)大讚琦琦及華哥是香港之光。
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　　名模琦琦與萬希泉合作推出她設計的腕錶系列，兩個月錄得逾千萬銷售額，供不應求，多度加單！琦琦日前與丈夫任達華相約萬希泉創辦人及總裁沈慧林（William）飯聚開香檳慶祝。琦琦表示，設計的腕錶賺錢絕非重點，最重要是能圓自己的設計師夢，並已開始構思「添食」；華哥亦笑道：「連我自己也沒有貨呢！」

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