《L風暴》首映禮收逾20年前合照 Chilam感慨如昨日 古仔錯愕笑言被整蠱

古天樂（古仔）與張智霖（Chilam）前晚出席電影《L風暴》的首映禮，大會突然在台上送上兩人在95年合拍的電視劇《天地男兒》合照，可見當年古仔白白淨淨的靚仔樣，他一見舊照顯得有點錯愕，更笑言擺明是整蠱他們！本報記者



古天樂（古仔）、張智霖（Chilam）、鄭嘉穎、鄧麗欣及陳庭欣等前晚出席電影《L風暴》首映禮時，大會展示古仔跟Chilam 95年合演的電視劇《天地男兒》合照，可見當年古仔的皮膚依然白淨，Chilam 說：「影得咁老嘅？當年我哋個樣，好似昨日一樣。」古仔乍看照片一臉錯愕，似有點不滿意，更笑着說：「關張相乜嘢事呢？即係整蠱我哋。」



古仔為新片「漂白」膚色



事後古仔被問到是否不滿展示舊劇照，他表示沒有尷尬，只是在台上說着鄭嘉穎及Chilam八月生日。古仔亦說，該劇像只是兩、三年前的事，Chilam即笑謂：「當我們還是童星的時候。」談到為新戲「漂白」演出，古仔稱已完成拍攝，現在皮膚已回復黝黑，又指當年膚色較白是因為當年有時間才能曬到太陽，自己則較喜歡較黑的膚色。Chilam表示曾曬燈，但變得多雀斑，又揚言新片全球票房有幾億便會裸體曬燈慶祝，古仔即謂：「幾驚佢話拎部曬燈機上台曬！但我就着衫曬燈。」



而對於前女經理人梁雅詩私吞其酬勞被判監兩年，Chilam說：「不願置評。」



Stephy爭取時間拍拖



鄧麗欣（Stephy）則指男友王子（邱勝翊）會觀賞《L風暴》，他們拍拖通常是行街睇戲，中秋節則各有各忙，有時間會爭取見面，「忙起上嚟可能一、兩個月無見面，暫時OK啦！下月開戲會開始好忙，又周圍飛。」另外，嘉穎和Chilam的生日相近，大會送上蜜糖和眼鏡祝賀。首度跟古仔合作的嘉穎透露，首日開工熱到大汗疊細汗，拍攝過程好順利，卻被柏天男打傷鼻子，嘉穎笑謂這正好證實他的鼻是真的！



