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無份演《城寨》班底新劇胡定欣唔介意寧願賺外快

2018-08-25 列印
■胡定欣穿上白色低胸裙大晒500萬鑽飾。
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　　胡定欣昨日現身中環出席珠寶店開幕活動，穿上白色低胸裙的定欣佩戴近500萬的鑽飾，她坦言喜歡鑽石，更透露：「媽咪很Sweet，她將爸爸當年求婚的鑽飾拆出一粒做了隻戒指，某次更為我戴上，雖然不是很大粒，但我覺得很珍貴。」問可會期待有男士送上戒指？定欣表示希望將來有這一天，更說那顆鑽石不需要很大粒，只因自己性格論盡怕遺失，屆時不敢戴出街。

　　談到無線找《城寨英雄》原班人馬開拍新劇，卻沒有預她，定欣笑說：「冇所謂，監製選角總有他的原因，下半年自己都會休息，想賺多一點外快。」她有份參演的《逆流大叔》票房不俗，定欣表示自己是電影初哥，當是一個新體驗，希望可以拍到好的香港電影，就算要做「妙齡大嬸」都冇問題。

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