GOT7開騷前玩轉香港

住慣了亞洲酒店，到了歐洲酒店總是不大習慣，尤其到了冰島、挪威這些地方，酒店房間看起來不錯，但用起來就知道不足之處，水龍頭、電掣、電燈開關，或者客房服務，一定會有些不應該有的紕漏，洗頭水、護髮素時有時無，牙膏牙刷要自己帶是常識，浴袍也時有時無。 突然發現房間裏原來還有拖鞋供應，簡直喜出望外。這次在奧斯陸住在市中心五星級的Grand Hotel，酒店真的很漂亮很Grand，客房也很像樣，family room面積很大，房中還有一個專門放行李的小房，睡袍拖鞋都有，熱水壺、咖啡機齊備，但想要煮熱水的時候才發現擺熱水壺的架子上沒大電掣插頭，想煮壺水，要把水壺搬到地板上，那裏有插頭。想...

2018-08-25