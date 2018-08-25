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GOT7開騷前玩轉香港

2018-08-25 列印
■GOT7在鐘樓前玩疊羅漢，認真大唔透。
■7位成員到尖東海旁拍攝，可惜天氣不算太好。
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　　韓國男團GOT7昨晚於亞洲博覽館開騷，七位成員提早來港，除了為演出做準備之外，亦為他們的節目《Hard Carry2》拍外景。隊中香港成員王嘉爾（Jackson）一早已回港，他近日更與鄭秀文合作新曲《Creo en Mi》，待其他隊友到港後，Jackson就會合隊友開工。

　　昨日GOT7的官方網頁公開了多張他們在香港拍攝外景的照片，七子在尖沙咀鐘樓前玩疊羅漢，又到中環蘇豪區的大壁畫前擺有趣甫士，當然亦不乏山頂及尖東海旁的景色。在取景期間，沿途一直被fans跟着，因而網上出現不少花絮照。

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