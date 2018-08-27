為新戲淪落街頭 ﻿城城﻿﻿要千嬅黑眼圈示人﻿

郭富城和楊千嬅昨日齊出席新片《麥路人》開鏡拜神儀式，暢談拍攝該片的趣事，原來城城要千嬅演出時，不要遮掩她的「黑眼圈」。本報記者



郭富城、楊千嬅及萬梓良等電影《麥路人》台前幕後，昨日齊出席該片的開鏡拜神儀式。城城在片中演金融才俊，經歷挫敗變成低下層，他更不接其他工作，專心演繹該片。



千嬅透露，她和城城在戲中「同是天涯淪落人」，兩人的關係「比情侶更複雜」，《麥路人》的故事是講一班貧窮無家可歸者遭遇，「我覺得角色好有挑戰性……入咗戲無得瞓！」千嬅睡眠不足致有黑眼圈，但城城竟「叫好」，說正配合她的角色，叫她不要化妝遮掩黑眼圈！談到黎明分享可愛B女的相片，千嬅說：「好似佢，開心事！」



