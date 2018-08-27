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軒仔大讚阿Sa男友乖仔

2018-08-27 列印
■軒仔落力高歌，反應熱烈！
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　　新城電台主辦的台慶音樂會《 張敬軒 & Friends》前晚舉行，軒仔等歌手落力獻唱。問到為新城演出是否為今年的樂壇頒獎禮「爭獎」？軒仔說不會計這些，笑言「他們計便可，哈哈！」

　　問到可有恭喜被傳婚訊的蔡卓妍（阿Sa）及她的男友Anthony？軒仔說若真有其事，自己沒理由會不知道。軒仔亦大讚Anthony很好、「他又有事業，連阿Sa身邊的朋友也很照顧，只能用乖字形容他！」

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