問到可有恭喜被傳婚訊的蔡卓妍（阿Sa）及她的男友Anthony？軒仔說若真有其事，自己沒理由會不知道。軒仔亦大讚Anthony很好、「他又有事業，連阿Sa身邊的朋友也很照顧，只能用乖字形容他！」
軒仔大讚阿Sa男友乖仔
問到可有恭喜被傳婚訊的蔡卓妍（阿Sa）及她的男友Anthony？軒仔說若真有其事，自己沒理由會不知道。軒仔亦大讚Anthony很好、「他又有事業，連阿Sa身邊的朋友也很照顧，只能用乖字形容他！」
彈珠機大王家族爭產案 兩任律政司長 歷史性對壘
本報得悉，本年初卸任律政司司長後私人執業的袁國強，獲日本「彈珠機大王」岡田和生聘請，任其家族公司股權爭奪案的「幕後軍師」。消息稱，由於袁的上任、前律政司司長黃仁龍將代表公司註冊處對岡田和生質疑一案，若...
2018-08-27
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滴滴撤兩高層職務 溫州女坐順風車遭姦殺
浙江溫州樂清市一名二十歲女子乘坐滴滴順風車前往永嘉縣參加大學同學生日會時，慘遭司機姦殺，再引發關注滴滴車的安全問題。昨日溫州警方披露案件細節，受害人是被匕首刺穿頸部，大量出血身亡。滴滴車公司亦宣佈，全國下線順風車業務及免去順風車兩高層職務。 溫州警方昨日凌晨披露案件細節，疑犯鍾某將受害人帶至淡溪鎮楊林線山路時，強姦了受害人趙某，並用匕首刺其頸部，致大量出血，隨後將受害人拋在道路護欄外的懸崖下，駕車逃離現場。經法醫初步鑑定，其死因為右頸部動脈斷裂急性大量出血致死。 警方最終在淡溪山區一處落差為七、八米的懸崖下發現女子的遺體。受害人身穿牛仔褲有破損，雙腿被布條綁住，左手和指甲裏...
2018-08-27
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享年81歲 政界致哀 麥凱恩不敵腦癌逝世
美國共和黨資深參議員麥凱恩周六因腦癌與世長辭，終年八十一歲。美國社會近年嚴重分化，麥凱恩雖然年事已高及身患頑疾，但他仍然敢言及發揮巨大影響力，一些政界中人把他捧為英雄，對他離世同表哀悼和惋惜。 麥凱恩經常公開批評總統特朗普，又曾倒戈，投票反對特朗普局部廢除「奧巴馬醫保」，堪稱政壇鐵漢。麥凱恩的辦公室發表聲明稱：「他離世時，妻子和家人陪伴在側。他為美利堅合眾國忠誠地服務了六十年。」特朗普在Twitter發訊息說：「我對麥凱恩參議員的家人致以最深切的同情和尊重。」白宮下半旗致哀。前總統奧巴馬讚揚麥凱恩為了世世代代美國人和外來移民所追求的理想，作出鬥爭和犧牲，表現出無比的勇氣。奧...
2018-08-27
- 歐洲發射衛星 助科學家「追風」
- 澳女子狂減60公斤保命
- 意老翁誤踏藝術品 直墮黑洞受傷
- 稱受指使付雙姝掩口費 特朗普前律師認八罪 美國總統特朗普的前任私人律師科恩周二和控方達成認罪協議，在紐約曼克頓聯邦法庭上承認八項控罪，包括逃稅及在二O一六年大選期間違反競選經費法例，並在一名「候選人」的指使下支付掩口費給兩名女子，隱瞞可能對該名候選人的不利資料，從而影響大選結果。
- facebook刪伊俄可疑帳戶 防止中期選舉遭干預
- 南韓國防白皮書 刪「北韓軍為敵」字句
- 特朗普：不予厚望 中美談判前夕大潑冷水
- 兩韓離散家庭團聚 擬定期舉行會面活動
- 指無法承擔債務 大馬取消中資項目
- 可同時裝載三支火箭 全球最大飛機今秋試飛
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將軍澳LP6最低入場價449萬
經過多月來少有大型新盤登場後，將軍澳日出康城LP6日前開價，是政府公佈新房策後，首個推出的全新大型項目。LP6首批涉及487伙，包括一至三房戶，計及最高19.5%折扣後，一房戶最平449.2萬元起。 ...
2018-08-25
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美股向好人行維穩 港股再戰兩萬八關
由八月初至今，港股一浪低於一浪，月中恒指曾低見26871點，目前仍受制於28000點阻力。不過上周五美股造好，加上人行出手穩定人民幣匯率，港股美國預託證券（ADR）上周五收報27911點，料恒指今日高...
2018-08-27
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極樂「刺」客來犯 愁魔有難
今晚英超曼聯主場大戰熱刺，後者主將哈利卡尼和迪利阿里齊做開心快活人，相反紅魔則因領隊摩連奴不停抱怨而愁眉不展。今仗，客軍這支歡樂軍團有望克服作客奧脫福魔咒，客勝去馬。（Now621台周二凌晨3:00直播） 熱刺當家射手卡尼上輪英超主場3:1大勝富咸攻入一球，結束在八月各賽事連續十五場食白果魔咒。他喜言：「由現在起，我會愛上八月！」隊長洛里斯周五因醉駕被捕，消息指主帥普捷天奴今晚仍會派他把關，但隊長臂章要交給卡尼，後者可謂好事成雙。 迪利阿里近來也同樣風騷，於英超開鑼戰作客2:1險勝紐卡素一戰攻入奠勝球後，做出一個複雜慶祝手勢，隨即掀起社交媒體跟風熱潮。 求破奧脫福魔...
2018-08-27
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6吋全熒幕 Xperia XA2 Plus減磅修身
定位中階的Sony Xperia XA系列手機，向來以影拍功能自居，然而面對國產同級不斷提升硬件規格，新作Xperia XA2 Plus也來個升級，除了6吋大芒換上全熒幕設計，機身成功減磅修身，內置記...
2018-08-27
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鄧卓殷雙料亞軍 丁子田季軍 陳曉華港姐奪后冠
《2018香港小姐競選》昨晚在將軍澳電視城現場直播，今年沒有曾志偉擔任港姐大會司儀，改由鄭裕玲率領新一代司儀陣容陸永、C君、麥美恩、麥明詩、馮盈盈、陸浩明、曹永廉、蕭正楠上陣，更出動超過30位藝人組成...
2018-08-27
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社論——產假加碼 大家齊享「紅利」
香港生育率奇低，在全球各地統計排「包尾」。鼓勵生育，談何容易！需要各方配合，才能讓港人放心生育下一代，其中增加有薪產假，是一個誘因，社會各界為了未來經濟發展着想，應撇開私利，支持這個誘因早日成真。 勞福局局長羅致光發表網誌，引述全球統計數字，指在法定產假方面，香港比世界其他地方落後，以發展中國家為主的非洲，當中八成三國家的法定產假均較香港為佳。 勞工界長期發出延長有薪產假的呼聲，但阻力重重，主要是錢從何來？香港公司大部份為中小微企，近年每逢討論改善勞工福利，都引起勞資爭論，資方主要擔心成本增加，生意更難做。 但各界討論產假，不能忽視未來的規劃，若超低生育率長此下去，人口老化...
2018-08-27
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馬場浮世繪——日本世界星級騎師賽李慕華封王
日本世界星級騎師大賽的次天賽事，昨日下午續在日本札幌競馬場舉行，香港代表史卓豐於是日兩關只憑四歲賽駒Spikenard獲得一席殿軍，最終總得分二十六分名列第九，總冠軍則由李慕華奪得。至於今屆代表巴西爭標的前香港冠軍騎師莫雷拉，昨日則憑Encuentros勝出第三關的賽事，最終排名列第五。 隊際成績方面，日本中央競馬會騎師隊以二百六十五分的總積分，壓倒獲一百八十八分的世界星級隊而獲冠軍。 馬場浮世繪
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