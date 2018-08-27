歌手重新演繹陳百強作品 ﻿﻿﻿難忘與Danny﻿

陳百強（Danny）離開我們25載，下月7日是他的60歲冥壽。為了懷緬他，一眾與Danny曾經相識、合作和仰慕他的歌手朋友們，重新演繹Danny的經典作品、並結集成專輯《環球高歌陳百強》於本月底推出，而歌手們更將於9月9日在會展舉行一場紀念演唱會，向他致敬。Danny與我合作無間，是一個不可多得的唱作歌手，今次請來與Danny合唱過又是好友的林姍姍及資深傳媒人倪秉郎細訴與Danny的相處點滴。 主持：黃柏高 統籌：林永匡 協力：李佩儀、宋家旋



攝影：袁東亮、謝民光 化妝：Will Wong（林姍姍） 髮型：John Barbieri（林姍姍）



今次我特別要表揚陳百強，今時今日已很難找到第二個他。Danny參加電子琴比賽入行，寫歌最大特點是感情豐富澎湃，他寫的每一粒音符和演繹都很有感情。阿郎同意，並說：「加上嗰時又比較少創作歌手，汪明荃、鄭少秋唔會同你寫歌㗎嘛，但Danny呢個後生仔反而可以寫到啲咁青春嘅歌。」其中一首是寫畀林姍姍的《戀愛預告》。我當年聽完姍姍主持的電台節目《三個小神仙》，想簽他做歌手，為了打動姍姍，我問Danny可唔可以寫首充滿少女情懷的歌給她，他一口答應。



最幸運的人



林姍姍自言是全世界甚至全宇宙最幸運的人，因為有偶像陳百強寫歌給她。她憶述：「當時我仲未簽華納唱片，因為要俾唱片公司高層見吓我，咁啱港台有個中秋晚會，仲記得Danny係壓軸嘉賓，當時個導演諗咗條橋，話上台送份大禮物畀Danny，嗰時我都幾紅，佢話不如你匿埋喺個盒度，然後跳出嚟，之後我同Danny仲合唱咗首英文歌，完騷後我好開心。」1985年，林姍姍還有首與陳百強合唱的《再見Puppy Love》，她表示已很滿足。回想當日點解咁鍾意Danny，姍姍笑言：「你知唔知點解我今日着花衫呀？因為我第一次喺電視《歡樂今宵》見到Danny，佢係着夏威夷恤衫唱歌，我覺得佢好特別，之後熟咗最鍾意同佢講電話，因為佢把聲好溫柔。」



真心做朋友



提到品味，阿郎稱讚Danny有氣質，能carry到紫色衫，而且他很喜歡豹這種動物，「有次我上佢屋企傾偈，見到佢屋企有張好大嘅豹海報，我喺度諗點解佢咁鍾意豹？呢種動物好高傲，但外表好靚，敏感度又高。」令他覺得Danny生命中既sensitive又注重moody感覺，並感慨說：「以前嘅歌手會當我哋DJ係好朋友，大家會講真心說話，甚至係交流工作上嘅心得。」他回想第一次愛上Danny的歌是聽他的《漣漪》，「有次Paco話畀首歌我聽下，呢首歌嘅旋律同歌詞都好正；Danny仲有好多改編歌如《粉紅色的一生》都好好聽。」可見Danny仍然在大家的心中佔着重要的地位。



