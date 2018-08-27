內地參與創作音樂劇 祖兒認同王菲評語：很俗

兩代天后王菲和容祖兒早前難得同場，但王菲就似「毫不客氣」，當面狠批祖兒有份創作兼演出的音樂短劇！



話說祖兒早前參與內地綜藝節目《幻樂之城》，王菲在節目中擔任「幻樂體驗官」，當王菲看過祖兒有份創作的八分鐘愛情音樂劇《如果還有明天》後，直指故事「生硬」及「很俗」，就連祖兒自己也承認是「很俗」！祖兒更坦言：「我喜歡俗一點！」聽到祖兒的坦白回應，王菲不禁笑着說：「OK！這個是她自己的創意，她心目中一個美好愛情的樣子，可能就是這個樣子，她喜歡就好了，然後大家喜歡就好了，但唱得真的是非常好，非常好！」



