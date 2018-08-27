﻿鄧卓殷雙料亞軍 丁子田季軍 陳曉華港姐奪后冠

《2018香港小姐競選》昨晚在將軍澳電視城現場直播，今年沒有曾志偉擔任港姐大會司儀，改由鄭裕玲率領新一代司儀陣容陸永、C君、麥美恩、麥明詩、馮盈盈、陸浩明、曹永廉、蕭正楠上陣，更出動超過30位藝人組成星級評判團。而今年大會繼續採取民選方式，觀眾經由BIG BIG FUN手機程式在最後三强中選出冠、亞、季軍。結果大熱佳麗⑰陳曉華勝出，榮登后座，⑳鄧卓殷同獲最上鏡小姐成為雙料亞軍、⑦丁子田奪季軍。



20位佳麗出場逐一自我介紹，並率先進行才藝表演。今年佳麗大部份表演跳舞，其餘還有表演畫西洋畫、唱歌、空中瑜伽、鋼琴及小提琴等。大部份跳舞的佳麗演出甚佳，只有演出杯子舞的⑭何泳芍的表演似小朋友玩遊戲。而⑨工藤佑采拉小提琴時頻頻走音，簡直可用「劏雞」來形容。⑮陳苑澄跳絲帶舞時不小心露乳貼。隨後20位佳麗以晚裝亮相期間，⑰陳曉華的晚裝斷帶要以手遮掩。才藝表演後大會公佈12強，落選佳麗仍需於12強進行問答環節前表演舞蹈，可惜有落選佳麗舞步凌亂，表現參差。



未公佈冠亞季票數



12強佳麗穿泳裝進行問答環節，幾位司儀擔任考官考一班佳麗，有佳麗被問到口啞啞，亦有佳麗不諳廣東話而不懂回應。⑳鄧卓殷為陸永和C君重新改組合名字「播種的機」，意即為大家帶來歡樂種子，惹全場大笑，令評判留下深刻印象。經過才藝及問答環節一分高下，結果順利殺入5強的佳麗是⑦丁子田、⑭何泳芍、⑮陳苑澄、⑰陳曉華及⑳鄧卓殷。5位佳麗逐一在台上細訴參選心聲，有佳麗一度激動哽咽。之後隨即宣佈丁子田、陳曉華及鄧卓殷成為今年港姐三甲。最後由BIG BIG FUN手機程式用戶百分百投選出冠、亞、季軍誰屬，但直播全程並未公佈過票數。



新婚凱琳性感上陣



擔任最上鏡小姐評判的陳凱琳、田蕊妮均以中門大開晚裝上陣大鬥性感。新婚的陳凱琳笑言服裝由自己挑選，沒有給老公鄭嘉穎過目，對方給她的自由度十分大；而李佳芯與黃心穎就鬥晒玉背。Do姐透露是公司叫她做司儀，有傳無線封殺曾志偉，Do姐稱不知情，聲言同大家一樣是打份工，公司叫做就做。



