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著名劇作家紐西蒙病逝 《櫻桃小丸子》作者乳癌離世

2018-08-28 列印
■《櫻桃小丸子》陪伴不少粉絲成長。
■櫻桃子在84年出道當漫畫家。網上圖片
■紐西蒙曾四奪東尼獎，成就非凡。
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　　日本動漫《櫻桃小丸子》原作者櫻桃子於本月15日晚上因乳癌離世，終年53歲，其喪禮已在日前舉行。櫻桃子於1984年以漫畫家身份出道，她把童年的經歷作為原型創作了《櫻桃小丸子》深受亞洲粉絲歡迎，漫畫主角名字是她筆名外，連生日也與她一樣。在出道30年時，櫻桃子曾透露，非常感恩能畫出一部讓大家開心的作品。

　　另外，美國著名劇作家紐西蒙於26日在紐約的醫院離世，享年91歲。紐西蒙的家人指他近年受失智症困擾，早前患肺炎，最終因併發症去世。紐西蒙於上世紀60年代開始創作出眾多戲劇作品，並曾四度獲頒「舞台劇奧斯卡」東尼獎。

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