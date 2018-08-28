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點擊率破133億 《延禧》主角慶功玩互餵

2018-08-28 列印
■「皇后」秦嵐餵「乾隆」聶遠食荔枝。
■在結局中倖免一死的「嫻妃」佘詩曼送心心畀現場Fans。
■吳謹言憑瓔珞一角在內地爆紅。
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　　前晚，內地宮廷愛情劇《延禧攻略》播出大結局，因為創下133億點擊率，劇組即晚大搞「家宴」慶功，一眾主角佘詩曼、吳謹言、秦嵐、聶遠及許凱等出席陪觀眾睇大結局，又大玩雙雙對對互餵，搞到粉絲瘋狂尖叫。

　　當晚除了一班主角出席慶功外，該劇總製作人于正亦有現身，但發完言就離場。慶功宴中，「乾隆」聶遠餵「皇后」秦嵐食荔枝，然後秦嵐就幫「瓔珞」吳謹言剝荔枝，之後聶遠和許凱加入「餵飼」博取吳謹言「歡心」，搞到粉絲激動狂叫。

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