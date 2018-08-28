當晚除了一班主角出席慶功外，該劇總製作人于正亦有現身，但發完言就離場。慶功宴中，「乾隆」聶遠餵「皇后」秦嵐食荔枝，然後秦嵐就幫「瓔珞」吳謹言剝荔枝，之後聶遠和許凱加入「餵飼」博取吳謹言「歡心」，搞到粉絲激動狂叫。
點擊率破133億 《延禧》主角慶功玩互餵
當晚除了一班主角出席慶功外，該劇總製作人于正亦有現身，但發完言就離場。慶功宴中，「乾隆」聶遠餵「皇后」秦嵐食荔枝，然後秦嵐就幫「瓔珞」吳謹言剝荔枝，之後聶遠和許凱加入「餵飼」博取吳謹言「歡心」，搞到粉絲激動狂叫。
與添好運同場較量 台古早味名店 殺入高鐵總站
高鐵香港段九月二十三日通車，偌大的西九龍站內設美食廣場，港鐵已邀請幾間米芝蓮食店進駐，讓乘客體驗高素質的輕食文化。據悉，除了添好運點心專門店等幾間本港著名餐廳進場外，台灣珍珠奶茶創始店春水堂亦將加盟，...
2018-08-28
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傳日俄擬限制進口 華為中興遭國際封殺
繼美國政府向美國公司施壓，要求對方不要出售中國通訊設備製造商華為或中興通訊的產品，和澳洲禁止華為及中興通訊參與當地的5G網絡基礎建設後，有消息指日本政府亦擬禁止兩者參與當地的5G網絡建設。 日本傳媒引述消息指，日本政府計劃以保障國家安全為由，禁止華為及中興通訊參與當地的5G網絡建設。當局正探討利用規章限制，在採購設備時禁止華為和中興參與建設訊息系統的投標，以防範機密情報洩漏以及網絡攻擊。 不過外界亦擔心，日本封殺華為及中興或會破壞中日兩國關係，對日本首相安倍晉三或會在十月訪華造成負面影響。 中國外交部發言人華春瑩回應說，中方對有關報道表示關切，將了解核實有關情況。希望日方為...
2018-08-28
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槍手殺兩人自轟亡 美電競吧 開殺戒
美國佛羅里達州北部杰克遜維爾一座商場內的餐廳周日爆發槍擊案，當地傳媒報道，事件造成至少三人身亡，十一人受傷。消息指，事發時現場正舉行電競遊戲比賽，其中一名青年懷疑輸了比賽，持槍大開殺戒，其後吞槍自殺。 當地傳媒報道，槍擊案發生在杰克遜維爾市一個商場的電競吧，正舉行美式足球電子遊戲系列《Madden NFL 19》錦標賽的地區資格賽。根據現場片段可見，兩年青年對壘期間，現場傳出十多響槍聲，其後慘叫聲不斷。 警方表示，事件中造成至少三人中槍身亡，當中包括開槍的白人男子，另有約十一人受傷，須緊急送院治療。警方透過Twitter及facebook呼籲民眾不要靠近案發現場區域。 ...
2018-08-28
- 一跑成名 美國女記者跑新聞成「網紅」
- 歐洲發射衛星 助科學家「追風」
- 澳女子狂減60公斤保命
- 意老翁誤踏藝術品 直墮黑洞受傷
- 稱受指使付雙姝掩口費 特朗普前律師認八罪 美國總統特朗普的前任私人律師科恩周二和控方達成認罪協議，在紐約曼克頓聯邦法庭上承認八項控罪，包括逃稅及在二O一六年大選期間違反競選經費法例，並在一名「候選人」的指使下支付掩口費給兩名女子，隱瞞可能對該名候選人的不利資料，從而影響大選結果。
- facebook刪伊俄可疑帳戶 防止中期選舉遭干預
- 南韓國防白皮書 刪「北韓軍為敵」字句
- 特朗普：不予厚望 中美談判前夕大潑冷水
- 兩韓離散家庭團聚 擬定期舉行會面活動
- 指無法承擔債務 大馬取消中資項目
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複式2房1套 松福樓歐陸裝潢亮麗廳堂
老牌屋苑松福樓坐落於何文田太子道西，擁有鐵路優勢，出入通勤便利快捷。是次為大家介紹的精選物業為罕有特色放盤，實用面積1321方呎，複式設計，2房1套間隔，全屋佈置格調典雅高貴，猶如置身宮廷之中。 ...
2018-08-28
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儲局偏鴿穩定市場情緒 美股勁升 標指納指破頂
美國聯儲局取態令市場安心，加上人民幣及新興市場貨幣匯率回穩，墨西哥披索受自由貿易協議重啟刺激微升，美股標指及納指再創歷史新高。杜瓊斯工業平均指數初段升220點，至26010點；標普500指數則升17點...
2018-08-28
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迎疲兵天津 鹿角戰鬥格
為迎接亞冠八強首回合，日本足總刻意調整日聯賽程，讓鹿島鹿角獲多一日備戰時間。該隊教練大岩剛亦在上輪聯賽養精蓄銳，務求今晚主場打敗正受內憂外患困擾的天津QJ（天津權建），直取主勝。（Now671台今晚6:00直播） 日足總刻意把鹿角作東鬥磐田山葉的日聯提前上周五進行，好讓該隊有多一日時間備戰今晚亞冠。教練大岩剛該仗也作出五個調動，遠藤康、三竿健斗等主力沒有上陣︰「旨在讓球員及時回復體力。」該隊無疑矢志在首回合取勝，而且包括上述一戰打和1:1，近三次作東兩勝一和，表現予人信心。 兩軍狀態逈異 今夏有強援韋素離隊的天津QJ近六場中超僅一勝兩和三負，近四場客戰更一和三負不勝...
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山陰松島 海岸美景
日本西本州北部、濱臨日本海的山陰地區，向以自然景色優美及濃濃地道風情見稱，來到區內鳥取縣（Tottori）浦富海岸，更可在十五公里長的海岸線賞到眾多奇岩島嶼、海蝕洞窟及白砂青松等勝景，實在令人嚮往。文...
2018-08-28
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偕爆肌新歡 甜蜜放狗 張曦雯「億萬H富豪」 男友真身曝光
28歲嘅無線上位小花張曦雯（Kelly），去年開live打機真情流露爆粗，被宅男捧為「打機女神」。早前，33C女神被爆秘交身家億萬嘅H富商，生活暴富，買靚車、四圍飛歎世界，仲被影到疑似帶老竇去北角半山...
2018-08-28
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社論——辦「水上的士」 增維港活力
「夜渡欄河再倚」是金曲《昨夜的渡輪上》其中一句歌詞，寥寥數字，港人很有感覺，坐渡輪過海，迎着海風，特別寫意。對旅客來說，乘渡輪是指定動作之一，航程數分鐘，足以飽覽維港兩岸華廈景致。渡輪不單止是交通工具，亦是香港特色，本身就是一個景點。正因如此，運輸署公開邀請有興趣公司開辦兩條渡輪航線，大有必要，也可以作為維港最新發展的重要配套。 於七年前停辦的中環至紅磡渡輪服務，是運輸署重辦航線計劃之一。當年這條航線停辦，主因是乘客不足。時移世易，大多數人坐港鐵過海之外，不少人懷緬昔日坐渡輪的日子，若果不太趕時間，航程輕鬆，是慢活享受，只要有公司願意承辦，除了服務本地乘客，也可以包裝成為遊...
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輝灑自如——從化有助改善情緒
今天從化訓練中心開幕，對馬會來說，這個歷時八年的計劃當然是不容有失，而相信今天也會齊集香港馬圈不同的持份者，見證此件盛事。 部份馬迷在網路上堅持認為從化是大白象工程，又懷疑管理問題，與他們理性討論，又說我是在擦馬會鞋云云，久而久之，我也懶得再浪費氣力爭拗了。公道自在人心，對於這些不知名人士的留言，我看大家還是一笑置之。 有不少由小弟經手購入的賽駒，現時都在從化接受訓練，其實早在公眾網發佈以前，我便有緊貼這批馬的進度，先不論狀態，但普遍來說，馬兒的情緒的確是比在香港時穩定得多。和練馬師研究過，因當地馬口仍少，晨課時馬匹會比較集中精神，對提升狀態有一定的幫助，同時也因為馬格較大...
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