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難忘拍劇七日無瞓覺 吳卓羲太攰揸車剷上壆

2018-08-28 列印
■吳卓羲試過最勁連續七日拍劇，無瞓覺，而心悠就透露拍《深宮計》時試過三日冇瞓。
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　　昨晚，劉心悠、吳卓羲及艾威等出席電影《再見．女人街》煞科宴，由於下月二日是吳卓羲的39歲牛一，心悠當晚化身「生日大使」推出蛋糕同準壽星仔預早慶祝。

　　心悠拍攝時因為流汗兼化妝導致皮膚敏感，服食類固醇後令面部有少許腫，她說︰「因為有好多夜班，搞到健康同皮膚都唔好，本身我是早睡早起的人，現在收工時間是我原本起牀的時候。」卓羲坦言在TVB拍劇時已訓練有素，笑言凌晨收工即趕返家沖涼後又緊接拍劇，最辛苦試過七日無睡覺，他說︰「只剩下身軀，根本沒有靈魂，當時跟松哥拍最後一場戲，去到第三Take第一句對白已經NG，導演叫我收工休息，駕車返家途中更剷上石壆 。」

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