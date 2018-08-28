﻿偕爆肌新歡 甜蜜放狗 張曦雯「億萬H富豪」 男友真身曝光

28歲嘅無線上位小花張曦雯（Kelly），去年開live打機真情流露爆粗，被宅男捧為「打機女神」。早前，33C女神被爆秘交身家億萬嘅H富商，生活暴富，買靚車、四圍飛歎世界，仲被影到疑似帶老竇去北角半山睇二千萬豪宅。日前下午，生活更上一層樓嘅Kelly孖高大爆肌新歡去貝沙灣放狗。疑似係「H富豪」真身嘅大隻男年約40歲，ABC外形兼笑容好charm又風度翩翩。當日呢位親密放狗男又掃背又幫手拖狗仔，O氹到女方鬼咁開心，一睇就知係Kelly嘅真命天子啦！



近年被力捧嘅2012年華姐冠軍張曦雯，在《白色強人》中首度做女二，與視后唐詩詠及視帝郭晉安鬥戲。上緊位嘅Kelly，感情事更要步步為營，曾與胡杏兒老公李乘德、黃淑儀兒子徐肇平和富二代Daniel等傳過緋聞嘅佢，早前被揭秘交一名坐擁億萬身家嘅H富商，男方家住淺水灣，有過一段豪門婚姻，離婚後喜歡結交圈中小花。據悉，兩人於飯局中邂逅，Kelly去年跟Daniel分手後，即與H富商愈走愈埋。近月Kelly忽然富貴，4月底一擲約120萬元購入黑色新款保時捷四驅車，還配上其英文名的字頭及生日日期「511」作為車牌，盡顯身價。此外，社交網上不時大晒周遊列國靚相，7月又舉家到日本旅行；母親節時更偕媽咪到四季酒店歎spa，享受見習少奶生活。



斯文好笑容



日前下午5時，拍完新劇《白色強人》、等緊10月到澳洲墨爾本拍新劇《解決師》嘅Kelly終於有時間拍拖嘞！一身運動look嘅佢和一位身材健碩嘅高大猛男並肩拖實女方隻柴犬Nala，約埋三、四個朋友仔去貝沙灣放狗。大隻男外形好smart，孭住個紅色袋，手瓜起𦟌，明顯係個gym迷，佢一直冧笑默默守候喺女友身邊。愛心Kelly不時與在場狗仔玩，猛男一直癡望女友。其間，Kelly抱起得意狗仔入懷，大隻男即哄埋摸吓狗仔，場面溫馨儼如一家人。見Kelly和男友好有默契，女方不時伸手入紅袋攞嘢；男方又會細心為女友掃背，加上ABC大隻男笑容好charm又風度翩翩，同美國回流香港嘅Kelly好鬼襯。玩到6時半，一行人慢慢行返貝沙灣住宅繼續gathering。



採訪 ︰ 李維隆、梁志明、李權威