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﻿偕母睇特價水樽

2018-08-28 列印
■穿薄身白tee嘅Kelly，身材激凸。
■Kelly買到成個環保袋full晒，孖母親行街街。
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  Kelly私底下好慳家，早前下午3時，本報就影到佢拎住個細Goyard手袋和母親行銅鑼灣Sogo，化晒妝嘅Kelly戴上cap帽遮靚樣，同媽咪主攻特價水樽和家品。最後買咗啲特價樽，買多把孖人牌鉸剪才走人。
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