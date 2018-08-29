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《情非得已》變Rock版 謝霆鋒獲庾澄慶大讚

2018-08-29 列印
■當日霆鋒戴咗副黑框眼鏡，又拎咗兩本書，破格大玩文青feel。
■霆鋒為《中國好聲音》首度擔任導師。
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　　由謝霆鋒、庾澄慶及周杰倫等做導師的《中國好聲音》已播出第六期，霆鋒作為首個主考核導師，率先揀出戰隊嘅四強選手。由於也是導師們六人戰隊成型後首次隊內對戰及四強爭奪戰前夕，故霆鋒跟隊員練歌時作出悉心嘅指導，更帶隊齊齊做gym，希望提升隊員士氣。

　　比賽當日，霆鋒在《光年之外》加上《潛龍勿用》嘅編曲，令兩位隊員順利晉級四強，而最後一隊演唱《情非得已》掀起全場高潮，因為霆鋒將呢首經典輕快情歌改編做rock version，觀眾情緒高漲，High爆全場，兩位隊員唱完後，導師兼《情非得已》原唱者庾澄慶High到忍唔住大叫：「改得這麼好！」隊員亦憑音樂上嘅多元性順利晉級四強。

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