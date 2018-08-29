﻿「偷食」後夫妻關係變差 洪欣張丹峰企街吵大鑊

46歲美魔女洪欣，09年嫁畀細佢十年嘅國產嫩夫張丹峰，喺14年以42歲高齡為夫誕下萌爆女兒晞彤，加埋大仔浩鋒，一家四口好幸福。惜月前驚傳其36歲老公疑背妻「偷嗒」女經理人畢瀅，恩愛夫婦關係掀暗湧。日前下午，喺內地拍完戲返港嘅張丹峰，同老婆帶囡囡行金鐘太古廣場，其間見兩公婆面黑黑，繼而喺愛女面前當街鬧交，人妻愈鬧愈激，搞到嫩夫頭耷耷，仲嚇到乖女要媽咪抱抱安撫O添！



自內地爆出張丹峰疑出軌，搭上後生國產經理人畢瀅後，洪欣力撐老公與經理人無景轟。其夫亦喺社交網留言：「家人與我幸福如初」，並轉貼工作室嘅律師聲明，稱遭惡意抹黑。雖然兩夫婦努力齊心平息風波，但日前「偷食後」佢哋首度帶乖女現身兒童舞蹈頒獎典禮時，人妻刻意同老公分開露面，又唔肯接受訪問，過往愛高調晒恩愛嘅舉動已不復見。



Shopping泄忿



日前下午5時，洪欣和老公同戴cap帽帶女兒現身金鐘太古廣場。洪欣和囡囡齊齊穿上粉紅色，母女裝示人。人夫拎住個clutch bag，又替小公主挽粉紅色卡通袋。三人企喺商場門外，等人夫「叉電」。平日睇住老公煲煙自己陪罰企嘅洪欣，唔介意吸二手煙，但呢日囡囡喺度，老公仍然煙癮大做壞榜樣，拖住乖女嘅洪欣開始皺眉頭，發火指摘另一半。初時兩公婆細細聲嘈幾句，之後人妻愈鬧愈激，「獅吼功」鬧到丈夫頭耷耷。霸氣洪欣睜大雙眼狂鬧，惡妻形象現晒形。此時，阿女驚驚扭抱，媽咪才收口，抱起乖女行埋一邊同老公冷戰。未幾，張丹峰向老婆耍個冧，臉如死灰推門入商場。見人妻同老公講兩句，就獨自入名店shopping；留下人夫抱女呆等。廿分鐘後，素顏洪欣拎住袋Harvey Nichols戰利品步出，一家三口才搭車走人。



採訪 : 李維隆