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﻿宋慧喬抵港派心晒靚腿

2018-08-29 列印
■喬妹來港準備出席化妝品牌活動。
■權相佑和陳凱琳昨晚現身珠寶店開幕活動。
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　　韓國紅星宋慧喬和權相佑昨先後抵港，出席公開活動搵真銀。喬妹穿牛仔短褲晒美腿步出機場，準備今日下午在中環出席代言的化妝品牌展覽揭幕禮，她現身時收到粉絲送的鮮花，心情大好的她更向粉絲做出心心手勢呢！

　　至於權相佑昨晚則聯同陳凱琳（Grace）出席珠寶品牌開幕活動，久沒來港的他表示上次來港已是兩年前為劇集取景，有機會也想帶家人來遊玩。新婚的Grace被問到權相佑是否心目中男神？她甜笑稱當然另有其人，坦言只有老公鄭嘉穎是男神，但也欣賞權相佑有禮貌，有做功課知她是13年港姐。對於出爐港姐冠軍陳曉華被指爆粗，Grace認為最重要是決賽當晚表現，大讚對方才藝表演佳。
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