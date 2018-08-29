﻿李思欣「破禁」性感爆燈掘金

李思欣昨以代言人身份，為一醫學美容中心拍攝廣告，身穿透視晚裝谷胸上陣的她，相當性感！思欣笑言酬勞加了少少，這次拍攝分別有比堅尼、晚裝等造型，身穿的白色晚裝較有視覺效果，笑言怕被老公范振鋒鬧，她說：「原本老公話嚟探班，我都叫佢唔好嚟！佢平時唔畀我太性感，但上次拍廣告都OK。」



思欣續笑指，老公不批准她穿著泳裝讓人拍照，但老公曾為她影靚相，卻特意影到不見頭。問到穿着的服裝可需讓老公過目？她說：「試過同佢一齊出席活動！叫我即該換過條裙，有時覺得場合唔適合就話換咗佢啦！如果唔係同佢一齊就可以走盞多啲。（遷就老公？）我幾就人㗎！結咗婚要尊重另一半，但佢幾錫我嘅。」