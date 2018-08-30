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﻿演蝙蝠俠傳有變數 酗酒賓佬否認遭換角

2018-08-30 列印
■賓佬因酗酒再入戒療所。資料圖片
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        荷里活男星賓艾弗力近日第三度入戒療所戒酒，有傳華納兄弟或會飛起他，另覓人選演「蝙蝠俠」！

        賓艾弗力最近再因酗酒問題，在前妻珍妮花嘉納陪同下第三度入戒療所戒酒。據娛樂網站《The Wrap》報道，有保險業人士指出，今次是賓佬一年內第二次戒酒，令人擔心會影響他拍攝電影。

　　該人士稱，若賓佬接拍新片時，電影公司要為他高價投保，費用很有可能會跟一部電影的製作費差不多；盛傳華納兄弟或會因為這筆費用太高而換掉賓佬。但華納兄弟和賓佬發言人均否認傳聞，但該網站指《蝙蝠俠》導演Matt Reeves正游說電影公司另覓較年輕演員取代賓佬演蝙蝠俠，賓佬最後能否順利演出仍屬未知之數。

本報記者
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