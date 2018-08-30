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﻿金宇彬夏威夷激玩滑索

2018-08-30 列印
　　韓國男神金宇彬因患鼻咽癌而停工養病一年，繼早前被網民拍下他行街的照片，以及到好友李鍾碩的咖啡店相聚，日前有報道指金、李結伴到夏威夷旅遊，昨日網上流傳兩人在當地排隊輪候玩刺激的凌空滑索照片。事務所方面指李鍾碩是到當地拍寫真，金宇彬是順道到當地會合李鍾碩。
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