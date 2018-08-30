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Supper Moment打波撐共融

2018-08-30 列印
■Supper Moment試玩地板曲棍球。
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　　樂隊Supper Moment（SM）早前抽空參與宣揚社會共融的CSR計劃，與一班香港特殊奧運會運動員比試籃球，以及特奧獨有項目地板曲棍球，並拍攝新歌《橙海》特別版MV，傳遞Play Unified的訊息和精神。初次試玩地板曲棍球的SM，最後難逃大敗，但他們直言輸得心服口服，還自嘲道：「我哋都係做番音樂好喇！佢哋（特奧運動員）實在太犀利，有好多戰術，好有默契，一個眼神就知道點走位。」

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