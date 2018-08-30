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陳家樂自揭中學「被分手」舊史

2018-08-30 列印
■家樂自認「飯桶」，每餐食超過兩碗飯。
■家樂與衛詩雅，都愛幫襯快餐店。
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　　陳家樂與衛詩雅昨日出席快餐店活動，他直言對快餐店充滿回憶，皆因中學經常到此拍拖食Tea，更自爆因不懂為女友篤檸檬茶的檸檬而「被分手」。家樂表示入行後仍愛光顧快餐店，日前因病要戴口罩幫襯，搭枱時仍遭小孩認出是《逆緣》中的「爺爺」，認真搞笑！此外，詩雅自爆初戀時已遇到「絕種好男人」，男方每次都會幫她篤檸茶，聽到家樂的故事即慨歎自己走寶。她又踢爆3歲侄女喜歡「爺爺」多過姑媽，曾跟侄女Facetime時影到家樂，她便會狂叫「爺爺」，令她有點呷醋。

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