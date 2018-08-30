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張繼聰瞞妻讚邵美琪靚夾索

2018-08-30 列印
■周秀娜、邵美琪和張繼聰出席新片慰勞宴。
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　　邵美琪（Maggie）、張繼聰、周秀娜和樂隊ToNick前晚出席新片《女皇撞到正》慰勞宴。

　　張繼聰大讚邵美琪是自己心目中的天仙，Maggie聽到頓感尷尬，唯有改讚身旁的周秀娜才是美女，並笑指阿聰「行善」。問到太太謝安琪算甚麼？阿聰即尷尬地說：「相信老婆亦唔會反對我嘅說法，邵美琪一出道我已經睇佢演出，睇住佢長大，我連功課都唔做都要睇佢啲劇，佢O依家仲好靚，可用索字嚟形容。」此外，周秀娜踢爆張繼聰與葛民輝在片場是最難控制之人，所以NG也會多些，她說：「導演叫咗停機，但佢哋停唔到。佢哋轉數太快，同佢哋合作要打醒十二分精神。」

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