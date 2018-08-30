﻿分享「零死角」美膚心得 宋慧喬自爆30歲前 狂食唔戒口





韓國女神宋慧喬前日一頭清爽短髮抵港，應邀出席品牌活動的她，昨日以駁髮新Look亮相，暢談「完美女神」的保養心得，更自爆30歲前盡情飲食，但在30歲後就盡量少吃鹽。



宋慧喬、劉嘉玲、佘詩曼、徐子淇、美國女星Dakota Fanning及泰國女星Pancake等中外名人、紅星，昨日雲集中環出席一公開活動，吸引過百人圍觀。



喬妹接受傳媒訪問時透露，月前亦曾來港。身為該品牌首位全球代言人的喬妹認為，美麗是要內外均衡，但自覺在私人或工作上都未做得好，人生平衡得好才開心、幸福。上年下嫁宋仲基做幸福人妻的喬妹現年36歲，談到被封完美面孔「零死角」時，她透露保持皮膚彈性的貼士是不開工時盡量少化妝，想保持身心健康就要做運動，30歲前不怕吃好味的食物，30歲後進食則盡量要少鹽及在家跑步，亦定期做瑜伽和散步。



嘉玲爆偉仔怕拍劇



劉嘉玲則直認自己「為食」，要好好管理飲食及護膚，注重補充水份，亦覺得行山有助促進代謝更精靈！提到丈夫梁朝偉推卻演《如懿傳》的乾隆角色，嘉玲坦言有不少劇集及真人騷找他均被拒絕，因偉仔只想拍電影，可能年輕時在無線拍太多劇，太辛苦有恐懼。雖然內地劇酬勞高，但偉仔認為或會有好多錢都無命花，就算內地劇組招待好，他也不拍，又認為劇集對白太多會攞命！身為丈夫經理人的嘉玲說，工作方面只是代偉仔傳達意思，覺得好就加多兩句，最後還是由他決定。談到偉仔自爆求她外遊去看紅葉？嘉玲笑言別說求，最後亦有答應他會去日本一星期欣賞紅葉。



阿佘劇酬冠絕《延禧》



另外，佘詩曼透露，前晚由北京返港，飛機餐上有字條寫上「嫻妃娘娘用完餐可否與後宮小主影相？」笑言大家看《延禧攻略》很入戲。談到有傳她拍《延禧》僅收200萬劇酬，阿佘指傳言有真有假，她聽完笑笑就算。據內地傳媒報道，《延禧》製作人于正透露，該劇演員總劇酬達2,400萬人民幣，當中以阿佘的劇酬最高。



本報記者