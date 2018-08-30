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﻿水原姊妹情傾金城武

2018-08-30 列印
■水原希子（右）與佑果齊為自家品牌做生招牌。
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  混血女星水原希子與其模特兒妹妹水原佑果，昨日現身自家品牌期間限定店開幕禮。

  希子笑言，與妹妹喜歡的事物都很相近，酒後同會不停唱歌跳舞，前晚亦有在港喝酒，又笑稱姊妹時常會鬧交，多數是為了爭食物！對於喜歡的男性類型，希子表示兩人喜歡的類形不同，佑果喜歡較Man的型男，自己則愛笑容可愛的男士，但當佑果表示喜歡金城武時，希子就即插嘴稱自己也喜歡金城武！

  希子又表示與Angelababy是很好的朋友，但沒有合作過，自己是王家衛的Fans，希望有機會合作。有記者問希子關於品牌方面有沒問前緋聞男友G-Dragon意見？她立即表示沒有，坦言大家屬不同時裝Style。
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