﻿水原姊妹情傾金城武

希子笑言，與妹妹喜歡的事物都很相近，酒後同會不停唱歌跳舞，前晚亦有在港喝酒，又笑稱姊妹時常會鬧交，多數是為了爭食物！對於喜歡的男性類型，希子表示兩人喜歡的類形不同，佑果喜歡較Man的型男，自己則愛笑容可愛的男士，但當佑果表示喜歡金城武時，希子就即插嘴稱自己也喜歡金城武！
希子又表示與Angelababy是很好的朋友，但沒有合作過，自己是王家衛的Fans，希望有機會合作。有記者問希子關於品牌方面有沒問前緋聞男友G-Dragon意見？她立即表示沒有，坦言大家屬不同時裝Style。
港大校委會成員張祺忠涉嫌殺妻被捕，疑兇一度試圖混淆警方視線，不想藏屍木箱被發現。據悉，警方從宿舍閉路電視紀錄發現張褀忠搬走一個大木箱，追問木箱去向時，張拿出六件白色夾板，稱運載工具回辦公室後已拆箱；探...
2018-08-30
日本插畫師Keigo近期在內地爆紅，新書《我的生活不可能那麽壞》幾乎賣斷市。他的IG至今已上載近三千張作品，吸引近二十萬粉絲追蹤。因為畫畫，讓他得到不平凡的快樂。 插畫師Keigo的插畫充滿想像力，部份以擬人方式導出鱷魚、長頸鹿等的生活困難。 他表示，當初編輯聯繫他說要出書時，他認為自己只是個畫插畫的普通職員，懷疑是否真的可以成書。書中收錄了他的二百幅作品。他表示，從沒有想過可以出書，又有很多人喜歡。 他坦言，最初只是覺得好玩、想給平淡的生活帶來些改變，才開始在IG上發布自己的畫。他表示，有一次為台灣地震畫了一幅打氣畫，結果一下子就來了二千多個評論，激烈程度讓他感到驚訝...
2018-08-30
英國哈里王子和梅根馬克爾大婚當天，所穿著的結婚禮服將於這場世紀婚禮場地的溫莎堡展出，讓公眾可以近距離欣賞。尤其是新娘子梅根的純白Givenchy婚紗，頭紗就已長達十六呎，配上英女皇借出的白金鑽石皇冠，清麗動人的同時，更有典雅的韻味。 這件Givenchy婚紗和白金鑽石皇冠將同場展出，而哈里王子大婚所穿的軍服也會一同亮相。今次的展覽名為「皇室大婚：薩塞克斯公爵和公爵夫人」，將由十月二十六日至明年一月六日在溫莎堡展出；之後則由明年六月十四日至十月九日，移師到蘇格蘭愛丁堡的荷里路德宮（聖十字宮）展出。
2018-08-30
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯區域經理陳智生表示，屯門豫豐花園7座低層B室，面積450方呎，兩房間隔，望內園景，獲上車客以563萬承接，呎價12511元，屬市價水平。原業主於15年1...
2018-08-30
投資者關注美國和加拿大的貿易談判進展，投資態度審慎，美股納指和標普500指數周二齊創新高後，昨日早段個別發展，杜瓊斯工業平均指數初段曾跌15點，見26049點；納指升19點，見8049點；標普五百指數...
2018-08-30
經歷英超二連敗後，傳曼聯領隊摩連奴已接近窮途末路。據報以副主席活獲特為首的紅魔高層，視周日聯賽造訪般尼一仗為「狂人」生死戰，再敗即炒。 曼聯英超二連敗，開季三戰兩負，摩連奴烏紗危在旦夕。據英國《每日郵報》報道，有紅魔內部消息人士直言「狂人」帥位危危乎：「副主席活獲特等高層已對他忍無可忍，他們更達成共識，接下來英超作客再被般尼擊敗，就會辭退他。」 消息人士還指，追隨摩連奴十七年的前助手法利亞五月離開，是紅魔內部不和諧的開端。此子不但協助制定戰術，更是摩連奴跟其他教練和球員之間的溝通橋樑，他的離開招致摩帥場內場外均力不從心。該名消息人士更透露，球員已深信主帥「聞到魷魚香...
2018-08-30
山系旅行近年大熱，不少人在外遊時也特意要一嚐登山滋味，這趟我便趁下榻台北君悅酒店，來到附近的象山體驗箇中樂趣，有益身心之餘，更能賞到以101大樓為焦點的台北鬧市好風光！文、圖：林逸 鳴謝：台北君悅酒店...
2018-08-30
韓國女神宋慧喬前日一頭清爽短髮抵港，應邀出席品牌活動的她，昨日以駁髮新Look亮相，暢談「完美女神」的保養心得，更自爆30歲前盡情飲食，但在30歲後就盡量少吃鹽。 宋慧喬、劉嘉玲、佘詩曼、徐子...
2018-08-30
家居廁所滲污水，十分狼狽，市民會急忙找技工搶修。試想像，如果有堆填區滲漏污水，污染規模比家廁爆渠嚴重千萬倍，但竟然缺乏監管，未被發現，直至有議員主動調查，才揭露事件，認真荒謬。 生產力促進局受立法會議員田北辰委託，抽驗下白泥溪流的水樣本，發現「阿摩尼亞」含量嚴重超標，顯示有污水排放入溪流。化驗報告亦推斷，污水極可能來自附近的堆填區。環保署回應傳媒查詢時證實，堆填區未有妥善處理雨水收集裝置的開關掣，導致污水滲漏，已嚴厲警告承辦商。 真相大白，但疑團未解。為何承辦商可以自把自為？沒有按程序防污？若不是有議員介入抽驗，污水源源不絕排放，造成生態災難，將難以逆轉。公眾不禁要問，承辦...
2018-08-30
新馬季周日開鑼，昨日為良辰吉日，馬會、今季新開倉的丁冠豪，以及呂健威和高伯新馬房，不約而同都在昨午舉行拜神祈福儀式，最大陣仗的當然是馬會，全部高層包括行政總裁應家柏、賽馬事務執行總監夏定安，以及在沙田...
2018-08-30