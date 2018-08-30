﻿雯女讚陳錦鴻優點多兼細心

鄧萃雯、陳錦鴻及廖碧兒昨日出席ViuTV新劇《婚內情》發佈會，雯女和陳錦鴻在劇中飾演一對夫婦，她大讚這位劇中丈夫：「由於我本身沒有結婚，要學習夫婦之間的愛和相處，他（陳錦鴻）叫我不斷發掘他的優點，其實不用掘都很明顯；他知我是寒底又愛養生，第一次圍讀時，就送我一樽自磨的生薑粉水，第二次圍讀再送我一個細樽說方便帶出街，真的很細心，我知錦鴻對兒子很有愛心，沒想到能黐到他的愛心。」陳錦鴻幽默的即說：「我對太太也是一樣！」



廖碧兒在劇中會介入家姐鄧萃雯和姐夫陳錦鴻的婚姻中，與陳錦鴻搞曖昧，還有親熱戲。問到現實生活中與盧啟賢分手是否出現小三？她稱過了去的事不想多談。