  • 2018年8月31日 星期五
  • 28º
  • 88%
熱門： 張祺忠亞運許金山科大月餅

日報新聞 > 娛樂

《逆流大叔》票房破千萬 吳鎮宇承諾壓軸騷肌

2018-08-31 列印
■鎮宇和定欣齊賀《逆流大叔》票房報捷。
■定欣和子彤都將騷肌重任留給鎮宇。
Previous Next

　　電影《逆流大叔》累積過千萬票房，一眾演員吳鎮宇、黃德斌、胡定欣及胡子彤等前晚出席慶功宴。對於過千萬票房，鎮宇笑言若突然一千萬票房就好開心，但慢慢上升回頭看也是開心事同好安慰。談到曾揚言過千萬票房會騷肌，他笑指潘燦良應承，不過有四個人，自己負責壓軸，「總之我包尾啦！」

　　鎮宇期望該片上映檔期能到中秋節，觀眾亦想睇本土電影，他說：「唔可以辜負老闆，不是慈善機構，賺多少少人哋先再會投資。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd