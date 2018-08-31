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譚俊彥賣甩細仔去旅行

2018-08-31 列印
■譚俊彥、陳山聰、黃智雯和楊秀惠宴請台前幕後賀煞科。
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　　無線新劇《十八年後的殺人告白》前晚舉行煞科宴，譚俊彥、陳山聰、林嘉華、黃智雯及楊秀惠等出席，還做東宴請台前幕後共九圍食飯。譚俊彥透露拍《十》劇相當辛苦，就好像日前黑雨的情況下都要拍到清晨六點才收工，再加上劇情非常沉重。育有一對子女的他又透露，完成手頭工作會一家三口去布吉旅行，「家姐想去游水，細佬交畀媽咪湊住先。細佬仲要食奶，帶埋奶樽去會玩得唔盡興，不過都係去幾日。」

　　楊秀惠在劇中演啞女，她笑說：「除咗無得講嘢外，仲要成日爆喊。連導演都話未見我開心過，之前開工情緒真係幾低落，朋友約食飯我只想留喺屋企休息。」山聰笑說：「我撩佢都唔睬我啊！」陳山聰為該劇操出一身肌肉，更自爆被朋友慫恿出寫真，但呻女友Apple似乎不懂欣賞。

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