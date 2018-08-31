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﻿英皇歌手10月澳門騷晒冷

2018-08-31 列印
■祖兒與克勤等英皇歌手將在澳門舉行演唱會。
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　　英皇娛樂旗下歌手，包括一姐容祖兒、李克勤、張敬軒、古巨基、泳兒、羅力威等，將於10月6日在澳門舉行《英皇ALL STARS演唱會》。屆時祖兒、克勤、軒仔等將重新演繹多首經典金曲，並在以四面台形式設計的舞台上，與觀眾近距離互動和接觸。此外，吳浩康及洪卓立完成《ALL STARS演唱會》後，定於10月11日在旺角麥花臣場館舉行《他說他的故事》演唱會，為防「黃牛黨」出現，門票將只在網上發售。

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