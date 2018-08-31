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﻿Eason擬為弱勢社群開迷你騷

2018-08-31 列印
■Eason受訪時盡情「吹水」，談笑風生。
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　　陳奕迅（Eason）昨日網上直播宣傳新歌《可一可再》，吸引近10萬人次瀏覽，他預計明年前推出新碟，同時舉行一場不設售票的小型音樂會，擬邀弱勢社群欣賞。場地不會太大，滿足不到太多人，故打算為弱勢社群演出；大型售票個唱短期內則不會舉行了。

　　Eason亦坦言，很掛念他的巡唱團隊成員、早前墮樓離世的盧凱彤，並憶述「無論誰跟她講話，她都會瞪大眼反問『真係㗎？』，好正！」
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