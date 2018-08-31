近期清宮劇《延禧攻略》火熱，近日在網上就瘋傳劇中角色——江南名醫葉天士，歷史上原來真有其人。現今相當流行的「川貝枇杷膏」，相傳就是葉天士所發明的。 在《延禧》播放期間，有網民上載了「京都念慈庵『川貝批杷膏』」的包裝盒背面，寫上：「本膏得自清代名醫葉天士真傳，採用十多種名貴漢藥……煉製而成。」 一眾網民恍然大悟，稱自己喝了多年念慈庵，現在才知道發明的人就是葉天士本人。「原來他的藥方我們都有服用過！」、「一直受到葉天士的照顧！」 川貝枇杷膏的藥盒外記載，此藥方自清朝康熙年間，有位以孝出名的縣長楊謹，為替母親治咳病，不畏跋山涉水，親自求名醫葉天士到家中為母親診治。葉天士傳授秘方，...

2018-08-31