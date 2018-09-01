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譚俊彥為吻戲「跪玻璃」 ﻿關楚耀﻿﻿傅嘉莉﻿﻿當眾玩咀嘴﻿

2018-09-01 列印
■關楚耀（中）和傅嘉莉（左）不避嫌即場表演咀戲。
■譚俊彥(前排右三)指跟朱晨麗拍激吻戲時，雙眼只向上望！
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　　關楚耀、譚俊彥（Shaun）和傅嘉莉等《特技人》演員，昨日齊出席花車巡遊活動。關楚耀透露其母陪他煲劇，大讚傅嘉莉斯文，關、傅在活動中更當眾玩咀嘴！

　　關楚耀昨日透露，母親和他一齊煲劇時大讚傅嘉莉為人斯文，笑言媽咪像在「揀新抱」！他亦避談會否追求傅嘉莉，但兩人在活動中玩遊戲時就不避嫌大玩當眾表演嘴戲。對於近日有報道指他帶女伴上樓？關楚耀解釋女方是來港旅行的台灣友人，他亦有跟對方食飯。

　　《特技人》日前有一幕是Shaun跟朱晨麗的激咀戲，Shaun表示太太看過覺得「貨不對辦」，跟他事前說「少許接觸」不同，笑言返家要「跪玻璃」。他亦大爆朱晨麗演出時以Bra top上陣有點驚慌，富有經驗的他，初入行已經有露股戲呢！

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