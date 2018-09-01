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翠如否認買樓做嫁妝

2018-09-01 列印
■翠如想做業主，但仍覺目前樓價太貴！
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　　黃翠如昨日以露肩裝出席港姐領獎活動，她重提靠煲粥一洗「地獄廚神」污名感興奮，又直認因在《美女廚房》煲粥獲激讚而感動落淚！不過，翠如對與蕭正楠被催婚一事繼續「耍太極」，直言兩人有自己的「節奏」，又否認睇樓準備買樓做嫁妝，指當日只是到該屋苑田蕊妮的家中作客，更踢爆杜汶澤專程返家下廚宴客。

　　翠如亦坦言恨做業主，但沒時間睇樓，「阿蕭已有物業，就算想買也是自己買，但樓市回調了也是極貴呢！再考慮一下吧！」

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