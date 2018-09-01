吳謹言現身再為「耍大牌」道歉

在北歐遊了半個月，回到家裏整理照片。去了三個國家，共拍了一千多張照片。如果是在以前，一千多張照片是大數目，那要幾十筒膠卷了。但在今天的數碼照相時代，這個數目的照片，已近乎克制。在我去冰島前一個星期，有個朋友澳洲旅行，看他的微信，有天說「今天拍了兩千張照片」。聽起像機關槍掃射。 雖然今天拍照不用膠卷，拍多少都無所謂，但是我還是因為從前養成的習慣，不會見了甚麼都拍，或者一個景連拍許多張，然後再選一張出來。因為對我來說，拍照是「獵影」。獵影就是拍照如打臘，快門如扳機。只有看準了目標，很有把握扳下快門，與此同時，心裏還會對自己說一句︰「中了!」這張照片拍得才好玩，如同狩獵得手，一槍...

2018-09-01