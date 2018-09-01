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吳謹言現身再為「耍大牌」道歉

2018-09-01 列印
■吳謹言為團隊疏忽再次道歉。網上圖片
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　　吳謹言憑內地劇《延禧攻略》「瓔珞」一角爆紅，卻惹上「耍大牌」是非，日前遭點名狂數，她和工作團隊知事態嚴重，即時公開致歉。吳謹言日前現身接受內地傳媒訪問時，再為「耍大牌」道歉，並說「希望得到這麼多支持我的人的原諒」，她也談到自己是「新人」，有做得不對的地方，她覺得要道歉，希望大家能包容、能原諒她和團隊的態度。

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