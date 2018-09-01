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華仔為警方拍片籲正途買飛

2018-09-01 列印
■華仔再拍片提醒市民避免受騙。
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　　劉德華年尾於紅館舉行跨年演唱會，原定於本月四日公開售票，但日前柴灣售票處發生斬人事件，華仔先拍片呼籲歌迷小心安全，繼而主辦方更決定取消售票處出售門券。為杜絕假門票及打擊「黃牛飛」，昨日華仔跟警方合作拍攝及發佈短片，呼籲市民要透過正確渠道購買門票。片段中華仔說：「唔好信網上Like、留言，一切一切我都覺得係博取你哋嘅信任，我又呼籲大家千祈唔好買來歷不明嘅門券，亦唔鼓勵買賣黃牛飛。」

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