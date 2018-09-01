﻿王嘉慧贈美國訂製私家Cue Chilam越級挑戰桌球名將韋德

張智霖（Chilam）前晚現身由王嘉慧（Jessica）開設的桌球酒吧Breeze，越級挑戰世界級桌球球手、有「白旋風」之稱的韋德（Jimmy White）。Chilam喜與超級偶像對賽，又坦言兒子「魔童」張慕童球技亦有板有眼，希望日後可與兒子比試球技！



王嘉慧（Jessica）開設的桌球酒吧Breeze，前晚邀得有「白旋風」之稱的英國桌球名將韋德（Jimmy White）到訪進行表演賽；張智霖（Chilam）、范振鋒及老闆娘Jessica亦有落場作賽。Jessica開賽前，向Chilam和范振鋒各送贈一支於美國訂製、並分別刻有他們名字的桌球棍。



Chilam變「觀眾」



韋德也於開賽前，施展高超桌球技術，獲全場掌聲，隨後先與Chilam對賽。Chilam雖熱愛桌球，不過面對名將，開波後頓變成「觀眾」，看着韋德連環入袋取勝；到第二盤，韋德讓賽令Chilam勝出。Chilam表示，年輕時經常打桌球，甚至打到廢寢忘餐，韋德更是其超級偶像。他又說桌球是健康活動，講求技術鬥志力，「以前打得多，個人比較冷靜，不過年紀問題，眼睛不是太好，但剛剛對眼換了晶片，非常犀利呢！」



問到兒子「魔童」張慕童可有試過打桌球？他稱試過，又謙稱沒資格教囝囝，由技術超凡的朋友教，有讚兒子打得有板有眼，希望日後可與兒子比賽。講到太太袁詠儀（靚靚）下周二生辰，Chilam稱兩人相識多年，要送的已送過，今年送贈的將會比禮物更有意義。Chilam周一（27日）踏入47歲，靚靚未送禮物，因當日她疑食物中毒屙嘔要返家休息，沒陪他吃生日飯。



王嘉慧趁機偷師



至於Jessica則表示與韋德很有緣，因對方的女兒名叫Breeze，而Jessica的英文名簡寫與韋德同是「JW」，大家亦是用左手打桌球，這次能與偶像對賽，Jessica坦言會趁機偷師。另外，范振鋒被問到太太李思欣背着他以谷胸晚裝拍廣告一事，他說：「我冇講過唔畀佢着咩衫，我話去探佢班，佢叫我唔好嚟，怕我會黑口黑面，但我點會呢！」



本報記者



