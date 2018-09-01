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﻿Chilam追捕譚耀文 《L風暴》封兩街槍戰

2018-09-01 列印
■譚耀文兩度被火花彈到眼睛。
■演總督察的Chilam與譚耀文駁火！
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  古天樂、張智霖（Chilam）、譚耀文等主演新作《L風暴》，自上月23日上映後，票房反應理想，票房截至前日已收約790萬元！《L風暴》動作場面連連，其中Chilam和譚耀文早前拍攝一場槍激戰，為求迫真，槍戰的反應彈安裝得相當接近演員，幾乎是在旁邊爆開，譚耀文兩度被火花彈入眼睛，要即場用生理鹽水沖洗，他無奈表示：「不同角度都有火花飛來，避無可避。」Chilam則說：「拍咁多警匪片都未試過咁大規模封街，封咗兩條街，又爆炸又反車！」
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