讚衛詩雅勤力又夠癲 ﻿張繼聰﻿﻿拍戲拍到有抑鬱﻿

張繼聰及衛詩雅(Michelle)在新片《告別之前》中飾演夫婦，育有5歲患血癌女兒，他們要陪囡囡走完最後一段路。由於劇情太heavy，張繼聰演到心力交瘁，形容拍到就嚟心臟病，每日好抑鬱咁收工。由於當時謝安琪陀住B女，為怕影響老婆情緒，阿聰唔敢透露半句劇情。反觀未做過媽咪的衛詩雅有阿聰帶住，能分享到做家長的感覺，輕鬆得多。阿聰透露拍畢電影後更加關心身邊人，而且提醒他夫妻關係必須努力維繫。



採訪：方騫平 場地：HOTEL VIC on the Harbour



髮型：Jobbyli@Leighton Aveda 化妝：Pinky Ku MakeUp (張繼聰) 髮型：Lupuschui@orient4 化妝：Cyrus Lee (衛詩雅)



在電影中第三次做「媽咪」的衛詩雅覺得自己好有潛質做媽咪，她笑說：「對我嚟講係一個新體驗，算係幾大嘅挑戰，好彩細佬有小朋友，加上拍攝前去過張繼聰屋企，由阿Kay親述做媽咪心態，拍時又有阿聰帶住，就算冇佢戲份都會在場，真係幫到我入戲，眼淚同情緒好快會到。」阿聰亦對Michelle讚不絕口：「佢係咪稱職媽媽我就唔知，但佢肯定係稱職演員，好用心演戲，我見佢拍之前做好多功課及資料搜集，了解患病兒童家庭狀況，又會同我交流戲中夫妻背景。」



Michelle不可多得



阿聰更以好癲來形容Michelle。「我成日覺得，如果我係佢，生得咁靚唔使拍戲咁辛苦啦，但佢好鍾意做戲，污糟邋遢角色同癲喪角色都做，佢對自己份工好用心，我都幾欣賞佢，佢係同年紀女演員中值得信賴嘅其中一位，呢種女演員唔多，一隻手數得晒，所以有咁多戲拍。」Michelle即回敬高帽：「我好鍾意聽阿聰講嘢，佢眼光好闊有好多睇法，仲教到我演技、人生，合作完好希望快啲有下次，今次絕對係有火花。」



維繫一個家唔容易



拍畢該片後，詩雅唔怕做媽咪，反而擔心有小朋友後，如片中夫婦般忽略了夫妻關係，甚至呼喝大家，實在太殘忍了！對此，阿聰坦承：「婚後絕對明白，要維繫一個家庭時要處理好多好唔浪漫嘅嘢，例如去銀行、報稅、搞小朋友讀書嘅事，所以兩公婆必須拍吓拖，唔好變成理所當然，我盡量唔會呼喝及向老婆發脾氣，因為做男人嘅，最後都要say sorry，與其係咁，漸漸地會直接say sorry而刪去發脾氣部份。」



