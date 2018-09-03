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漢洋為譚嘉荃製驚喜 ﻿梁漢文﻿﻿獻Sing籌款﻿

2018-09-03 列印
■Amy（左四）獲漢洋（左五）、梁漢文等送上蛋糕補祝生日。
■梁漢文義演為「樂兒計劃成長基金」籌款。
■Amy已連續多年參加音樂會。
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　　漢洋、譚嘉荃（Amy）和梁漢文等，日前出席第六屆《眾樂樂JAM SOUND慈善音樂會》，為由漢洋有份發起的「樂兒計劃成長基金」籌款，以資助基層中學生學習音樂；眾人當晚更送上生日蛋糕，為「8月之星」Amy補祝生日！本報記者

　　第六屆《眾樂樂JAM SOUND慈善音樂會》日前圓滿落幕，當晚籌得善款將撥捐「樂兒計劃成長基金」，資助一班基層中學生學習音樂。發起人之一的漢洋與譚嘉荃（Amy）、梁漢文等當晚亦有出席，並高歌演唱落力籌款。

　　漢洋和譚嘉荃合唱《其實我介意》，梁漢文更不收分文，鼎力支持一班學生，為他們作了一個完美的示範。另外，漢洋、梁漢文等當晚更特別炮製驚喜，為「8月之星」Amy送上生日蛋糕補祝她剛過去的生日，場面非常熱鬧，令Amy大為感動！

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