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個人社交網被黑客入侵 Yumiko呻相片貼文全部失蹤

2018-09-03 列印
■Yumiko一直都很喜歡在網上晒相，與朋友及fans分享自身經歷。 資料圖片
■Yumiko社交網被黑客入侵，所有貼文及圖片全都不見。
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　　不少藝人都會透過社交網站與fans互動，不停在網上晒相；因此成為黑客入侵的目標！鄭希怡（Yumiko）昨日便發文大呻「被Hack」，她表示一度無法登入個人社交網站戶口，嚇得她倒抽一口涼氣，幸好網站管理員迅速以電郵查問她是否轉了電話資料，再經由指定連結才成功登入個人帳戶，可惜為時已晚，個人資料已被更改，而發文及照片亦悉數被清洗，雖然最終「奪回」帳戶，卻未能重用原本的帳戶名字。她寫道：「因為收到對方通知，如果要攞番原有名字便要給50元美金（約392港元），唔該，寧願改到個名萬里長城咁長，都唔會屈服！點都好，大家都要小心自己的帳號，網上高手如雲，防得就防。」

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