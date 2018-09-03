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伊健出暑假騷回味那些年

2018-09-03 列印
■伊健與蘇麗珊等合唱《友情歲月》掀音樂會高潮。
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　　商台前晚舉行《1/9 Back to School Live！音樂會》，鄭伊健更化身訓導主任驚喜亮相，與林德信、釗鋒、蘇麗珊等合唱《友情歲月》掀起全晚高潮。問伊健可有參與表演的構思？他稱：「有開會傾，今次能與一班年輕歌手合作很開心，令我回味以前出席電台舉辦的暑期活動的感覺。（有否心郁郁想再唱歌？）要看緣份，有好多因素，我做個唱已是8年前的事了。」伊健又不忘為主演的新作《黃金兄弟》宣傳，稱不介意走場四出謝票呢！

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