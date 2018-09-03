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毛舜筠擸全票封亞太影后

2018-09-03 列印
■毛姐憑《黃金花》再封影后殊榮！劇照
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　　《第58屆亞太影展》前晚在台灣舉行頒獎典禮，毛舜筠（毛姐）憑電影《黃金花》奪得「最佳女主角」獎項，擊敗憑《紅衣小女孩2》爭影后的楊丞琳。此次亦是毛姐繼香港電影金像獎後，再憑該片封后！不過，毛姐因要陪女兒到加拿大開學而缺席頒獎禮，由片中的老公呂良偉代領；毛姐亦第一時間發表得獎感言說：「我好像又在做夢，太開心了！」此外，評審之一麥若愚事後受訪表示，毛姐於首輪投票已獲全票當選，楊丞琳則以0票落馬。

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