﻿PACO名人會——關楚耀拍《特技人》裸上癮 傅嘉莉：造型好玩 又挑戰體能\

TVB新劇《特技人》本周進入結局篇，我好留意首次為大台拍劇的關楚耀(Kelvin、阿關)，皆因與他父親是同行又是好友，我睇住阿關長大好關心他。扮演導演的Kelvin，有幕要當街剝衫扮「裸跑」，他笑言坦蕩蕩感覺好free，愛上裸跑。而劇中飾演藝人的傅嘉莉(Kelly)，角色好有經歷，她有多個造型亦玩得好開心，外表柔弱的她仲要特訓成打女，Kelly覺得好刺激：「劇中朱朱(朱晨麗)訓練我行鋼線、三項鐵人和boxing等，係我體能上嘅挑戰呀！」演員落力演出，祝收視創新高！



入行12年的關楚耀主力唱歌，今次首次為TVB拍劇，對他來說是一大突破。Kelvin說：「拍到《特技人》我真係好開心，因為台前幕後識到好多好朋友，包括Kelly。加上角色有趣，本身係有錢仔嘅我，為追夢走去當導演。監製要求我個造型長期帶住眼鏡，連室內食飯都要帶，好似Paco咁，想個形象深入民心。而Kelly角色係演員，所以我哋經常合作，由互窒變好友，經歷咗好多嘢，再慢慢有火花。」Kelly續說：「我好鍾意你劇中有句，『吓咁就叫識得郁喇？你之前癱O架？』佢啲對白好精警！」Kelvin感激導演和監製的信任，令他和演員之間可以去得好盡。



難忘深層次吻戲



Kelly都好認同角色有發揮，而且學到好多嘢。Kelly說：「我個角色除咗演技要好之外，仲要打得跳得又唱得。有人覺得我以前做model，表面睇咩都要靚啦！其實私底下嘅我係傻更更，好爽直。跟朱朱training嗰段戲好深刻，要行鋼線、三項鐵人和boxing等，係我體能上嘅挑戰呀！其實另一場戲都好深刻嘅，講我喺一個好複雜嘅心情下錫阿關，但佢竟然抹嘴。始終我哋第一次合作就要拍啲親密戲，初時都驚尷尬，好彩場戲安排到最後尾先拍，都有返個感覺。連監製都話睇得出我嗰場戲有深層意義，叫我期待播映呀！」Kelvin亦有同感：「有feel先可以做出嚟，如果做得唔真實，觀眾睇到O架！」



光頭好靚仔



無錯！好的演員要對自己要求高，才可做到完美。除了難忘經驗，二人在拍攝過程中亦有唔少趣事。Kelvin說：「首先可能成套戲都係年輕人，劇種比較輕鬆。我自己最深刻應該真係裸跑個場戲，其實之前都緊張O架，諗住穿一條蝦肉色嘅三角褲周街跑。但到action時，我都唔理啦！除晒！嘩，其實好舒服，我自己鍾意咗裸跑，因為個感覺好free、坦蕩蕩咁，直情係平時關楚耀唔可以做嘅嘢，一次過喺套劇全部呈現出嚟。」Kelly的百變造型，令她過足戲癮，她說：「我試過黑玫瑰、《少林足球》等造型，第一次光頭look，但出嚟效果好自然、好真嘅，仲有人問我係咪真係剃咗頭，更有網友讚我光頭好靚。」連Kelvin都笑Kelly光頭「好靚仔」。



主持：黃柏高 統籌：林永匡 協力：宋家旋、李佩儀、林書鉉



攝影：袁東亮、謝民光 場地：鴻星海鮮酒家（電話 : 2628 0890）



黃柏高