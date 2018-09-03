﻿被心穎鬧爆選美態度 工藤反斥護主心切博見報

落選港姐工藤佑采於港姐決賽當日黑面跳舞而成網民熱話，日前遭監製何小慧大爆她排舞態度差兼落選後拒絕伴舞，工藤隨即在社交網指一星期要學四種舞為自己平反。12年港姐亞軍黃心穎，前晚出席無線劇《牛下女高音》煞科宴時表示，「當年我選港姐隔兩日就要學新東西，比她們更辛苦……我起初以為黑面是她跳舞的態度，原來是做人的態度……我對她徹底失望！」



工藤昨晚隨即在社交網「還拖」，更指名道姓稱心穎護主心切「博見報」，她說：「黃心𩓙（穎） 我幾時有講過，我話比賽辛苦不滿意？從頭到尾，比賽完咗，我都冇講過……你堂堂三甲香港小姐連閱讀理解都唔識？……你嘅行為真系（係）表現到你係幾甘（咁）美貌與智慧並重！」



另外，出爐港姐三甲、冠軍陳曉華、亞軍鄧卓殷及季軍丁子田前晚出席一晚宴，陳曉華稱一星期練四隻舞是事實，但最後成功很開心；鄧卓殷為工藤澄清指對方在群組中很活躍對話，並非傳聞所指的「玩自閉」。