額頭傷口好轉 梁漢文拒赴韓整容

梁漢文與Super Girls前晚為慈善音樂會演出，梁漢文透露，月前撞傷額頭縫37針的傷口已好轉，待傷口痊瘉會進行下一步護理，但拒絕到韓國整容。問到有否見過脹爆的任賢齊？梁漢文稱與小齊正進行「男人幫」巡迴演唱會，每次小齊上台都會向觀眾解釋因拍戲需要增肥，以免大家以為他不操練身形。



另外，Super Girls穿上類似Bra Top的打歌服獻唱，問到哪個成員身材最出眾？她們異口同聲指是吳嘉熙。Aka又大爆吳嘉熙性格大方，任成員摸胸也不介意，之後又爆吳嘉熙在家會光着身體四處走，吳嘉熙解釋在家最舒服是不該有衣服束縛，又承認會裸睡。



