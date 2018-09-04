黎瑞恩被仔女激到想喊

黎瑞恩昨日到電台接受訪問，提到新碟收錄了劉德華的歌曲《如果我有事》，她稱被歌詞深深打動，每次錄歌都「喊到豬頭」，結果錄音費超支！



問到在現實中，怎樣會令她喊？她透露曾被仔女激到差點喊，但又要想一個完美方法解決問題，慨歎為人父母必須轉數快，她笑言有次罵兒子「不是人」，怎料兒子反駁父母皆是人，自己既是父母所出，不是人是甚麼？令黎瑞恩笑了出來無法再罵，大歎現在的小朋友好識辯駁。



