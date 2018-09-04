湯怡自封「晏嫂」獻第一次 ﻿彭于晏﻿﻿接令：﻿﻿下次露正面﻿

日前電影《邪不壓正》導演姜文及男主角彭于晏（Eddie）來港出席首映禮， Eddie順道接受官方網站專訪，還邀得出名是Eddie鐵粉的湯怡（Kathy）任嘉賓主持，而她更自封「晏嫂」笑言：「我厚着臉皮，獻出第一次給彭于晏！」



談到近見男神，她相當興奮，「我們曾在《寒戰II》同戲不同場，之前在上海電影節亦碰過面，但說來還是第一次近距離接觸我的男神，聽到有機會訪問他，簡直難以置信，因為大家都知道我是彭于晏的瘋迷！」



難道她也是「彭太」之一？「還是叫我『晏嫂』特別點！他真是我第一個追捧的偶像，亦是目前唯一一個，他太完美了！」終能親近男神，Kathy坦言邊問邊顫，尤其是與Eddie四目交投，「我真的想暈！」這時陳家樂幫她先問Eddie，看到這位《破風》好兄弟，Eddie即笑道:「他變得那麼帥呀！」家樂話知道Eddie平時吃得非常清淡，都是沙律、烚雞肉，問他到底會否偶爾吃些不健康食物？Eddie竟說：「家樂，你太傻了，別一直吃健康的（食物），健康的（食物）是要吃，但如果沒特別為拍戲的話，通常我是甚麼都吃的！」



出爐亞太影展影后毛舜筠直問，「如果我們合作，應該演甚麼角色呢？兄妹？」Eddie搞鬼說：「跟毛姐演戲，兄妹也可以，請毛姐多多指教！」鬼馬的蔡卓妍（阿Sa）則代大家發聲，「這次《邪不壓正》的突破是露股，下次的突破，又想再露甚麼呢？」Eddie不失風趣，「問導演（姜文）吧，導演說下次就露正面吧，也可以是下半身，膝蓋以下！」



