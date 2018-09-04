阿佘與伊健《黃金兄弟》奉旨談情

由曾志偉監製、錢嘉樂執導；鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂、林曉峰及曾志偉合演的動作片《黃金兄弟》，將於本月20日上映。戲中曾志偉飾演五兄弟的「阿爸」，除推薦五子受訓投考僱傭兵，亦是他們的人生導師。另外，電影亦找來不少演員及好友助陣。包括飾演「周醫生」的佘詩曼，她將與演「獅王」鄭伊健一同濟世為懷，兼有感情戲；而近年鮮有在幕前演出的張宇，則飾演情報處特別行動副處長；還有日本動作演員倉田保昭亦會參與其中，今次可在電影中繼續欣賞到他的精湛武藝，而前自由博擊及泰拳世界冠軍的周比利亦有參演，他與倉田保昭更有場不容錯過的對打戲份。至於一手撮合這五兄弟、二十多年前合作的導演劉偉強，由於大家當年一同成就了一部系列片的傳奇，能夠重聚一起合作，特別令人懷緬和感動，而拍攝當日劉偉強更於清晨到達現場，說要看看錢嘉樂如何拍戲，又與他分享作為導演的拍攝經驗及協助拍攝，非常難得。



